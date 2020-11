Opozice nechápe, proč vyšetření vládních kroků navrhuje Hamáček. Vznik komise podporuje

Vicepremiér Hamáček , který zároveň stojí v čele ministerstva vnitra a také Ústředního krizového štábu, v sobotním rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že by uvítal zřízení sněmovní vyšetřovací komise, která by posoudila přípravy vlády na druhou vlnu epidemie a odhalila, kdo pochybil.

Souhlasím s panem Hamáčkem a dodávám, že konat by měla i policie. U pana ministra je však problém, že zůstává jen u silných slov. Na jaře taky hovořil o zřízení komise a když jsem to v PS navrhla, hlasovala @CSSD proti. Předražené nákupy od soudruhů z Číny řešit nechtěla. https://t.co/irILHqUn4u

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan by začátek fungování rád viděl po skončení nouzového stavu. Ten je nyní prodloužen do 20. listopadu, není však vyloučeno, že vláda bude žádat poslance o jeho další prodloužení.

Podle Rakušana je také potřeba nejen jasně definovat cíl komise, protože bez něj se nic nevyšetří, ale také formu - tedy zda by mělo jít o klasický formát sněmovní vyšetřovací komise, či poloexpertní skupinu, která by kroky vlády zhodnotila i z odborného hlediska.

Předseda KSČM Vojtěch Filip se k případné podpoře vyjádřil trochu neurčitě. „Já bych radši řešil nyní současné problémy. Tohle lze řešit i ex post. Pokud ale bude komise schválena, je potřeba to řešit ze široka, tedy i odpovědnost za šíření poplašných zpráv a vyvolávání chaosu,” napsal šéf komunistů.

„Mě překvapuje, že to navrhuje pan Hamáček, který byl u všech rozhodnutí vlády, na všech radách pro zdravotní riziko. Kdyby to navrhla opozice, tak tomu rozumím,” řekl v neděli Babiš. Neočekává ani, že by komise dospěla k nějakým závěrům. „Parlamentní komise nikdy nic nevyšetřily, je to čisté politikum a akorát to bude politicky zneužíváno,” dodal.