Opozice jednala s Babišem o opatřeních. Souhlasí, chybí jí ale plán náhrad

Předseda ODS Petr Fiala po jednání vyzval veřejnost k respektování opatření a sebezapření na nezbytnou dobu čtrnácti dní, kdy mají opatření platit. „Prosím Vás o odpovědné jednání. Musíme se pokusit šíření viru zastavit. Už to nemá nic společného s běžným politickým soupeřením. Nerespektováním nařízení se nevymezujete vůči Andreji Babišovi, Romanu Prymulovi či komukoli jinému,” uvedl Fiala s tím, že na vystavování účtu vládě není teď ještě vhodná chvíle.

„Současný alarmující stav je obrovské selhání vlády a za to musí nést odpovědnost. Ale teď je naší primární společenskou povinností zastavit dynamické šíření covidu co nejrychleji,” dodal.

„Mrzí mě, že vláda sama nepříchází ruku v ruce s nařízeními i právě s pomocí pro podnikatele. Chci, aby se vláda zrychleně zabývala naším návrhem tzv. odškodňovacího zákona. Pan premiér říkal, že návrh bude diskutovat s ostatními ekonomickými ministry a budeme se o tom bavit. Nechal tedy diskusi otevřené dveře, za což jsem ráda, protože je to nutné,” uvedla pro Novinky šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle Jurečky by vláda, která velkou měrou nese vinu za současný stav a krizi tuzemské ekonomiky v důsledku epidemie koronaviru, měla vyslat podnikatelům signál, že jim pomůže a mohou se na stát spolehnout.

Předseda SPD Tomio Okamura po jednání novinářům řekl, že stát nemá tvrdá data, kterými by přitvrzení opatření podložil, a nemá připravena ani navazující ekonomická opatření. „Je to velmi nebezpečný plán,” uvedl s tím, že například v případě zavedení střídavé výuky na druhých stupních škol po týdnech vyvstane otázka, zda všichni rodiče budou moci dál chodit do práce.