ON-LINE: Počet nově nakažených stoupl o 5515, skóre se blíží třetímu stupni

5:58 - Rizikové skóre v programu PES, podle kterého se budou v ČR měnit opatření proti covidu, kleslo ze 70 bodů na 62. To stále odpovídá čtvrtému stupni, blíží se ale třetímu. Pro něj je rozmezí 41 až 60 bodů. V ČR aktuálně platí pátý nejpřísnější stupeň, v pátek by vláda měla jednat o uvolnění na čtvrtý stupeň.

5:55 - V České republice ve středu přibylo 5515 potvrzených případů nákazy koronavirem, proti minulému týdnu je to o 3405 méně. Ale je to více než úterních svátečních 4246, i než pondělních 5410. Aktuálně nakažených je v zemi 100 970. Celkem se v České republice nakazilo už 475 284 osob. Počet obětí stoupl o 66 na 6740, z toho 3223 obětí připadá na listopadové dny. Údaje za středu však nejsou ještě definitivní. V úterý zemřelo 119 infikovaných, Od 11. listopadu zůstává denní počet obětí pod hranicí dvou set.

5:44 - Ve Spojených státech překročil počet obětí koronavirové pandemie čtvrt milionu. Vyplývá to ze statistik Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Je to nejvyšší počet ne světě. Jen od začátku září zemřelo USA, které mají 330 milionů obyvatel, 50 000 nakažených. V úterý stoupl počet mrtvých o 1707, což je nejvyšší údaj od poloviny května. Za ten den také USA oznámily úmrtí dalších 1707 lidí nakažených koronavirem, což je nejvyšší údaj od poloviny května.

V zemi se nákaza prokázala u 11,525 milionu lidí. Počty nově nakažených ve Spojených státech v posledních týdnech rychle rostou, od začátku listopadu je to za každý den více než 100 000 lidí, v úterý jich bylo asi 162 000.