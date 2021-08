Okamura odstartoval své „České jarmarky”, lidé vzali levné zboží útokem

Parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se odehrají 8. a 9. října a strany v rámci předvolebních kampaní nezahálí. Zatímco například vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše hodlá oficiálně zahájit kampaň na začátku září, SPD v sobotu v Olomouci uspořádalo první ze série předvolebních „Českých jarmarků SPD”.

SPD na nich bude nabízet domácí potraviny, jako je například maso, zelenina, vajíčka či mléčné výrobky, a to za nezvykle nízké ceny ve snaze ukázat, že lze české výrobky nakoupit levněji než zahraniční zboží v supermarketech.

Nechtěli výši cen komentovat

Ve zhruba deseti stáncích byly k vidění vajíčka za 1,99 koruny/kus, kilogram brambor za 4,90 koruny či například vepřová plec bez kosti za 79,90 korun/kilogram. Běžná cena brambor v supermarketu se přitom pohybuje třeba kolem 15 korun. SPD i kvůli těmto cenám, které avizovala v letácích ve svých předvolebních novinách, sklidila tvrdou kritiku. Někteří tuzemští výrobci tvrdili, že ceny jsou pro prodejce nerentabilní, podhodnocené, a proto musí být dotované. To ovšem SPD odmítá. Podle předsedy Tomia Okamury si je výrobci sami určili s tím, že za tyto částky se jim komodity vyplatí prodávat.

Tomio Okamura na jarmarku SPD Foto: Jan Menšík, Novinky

Když se reportér Novinek na místě ptal jednotlivých stánkařů, zda se se jim prodeje za tyto ceny vyplatí, odpovídali vyhýbavě, spíše se nechtěli vyjadřovat. „Ceny určilo vedení, já bych se k tomu radši nevyjadřovala. Osobně si ale myslím, že zisk žádný nebude. Vyjde to asi šul, nul,” osmělila se nakonec jedna z prodejkyň, která si nepřála být jmenována. Podobného názoru byl i jiný stánkař, ten si navíc myslí, že určitá část musela být někým dotována.

Ať už je to jakkoliv, nízké ceny návštěvníky a potenciální voliče přilákaly, odhadem jich dorazilo několik stovek. Jarmark začal v pravé poledne a trval do 17 hodin. O tom, že zájem byl značný, vypovídá i to, že kolem 15 hodiny už nebyla žádná cibule, jablka a pomalu začínaly docházet i brambory.

Za tři hodiny zmizelo 250kg cibule

Podle podnikatele Jana Musila, který za stánky zodpovídá, bylo na sobotu například cibule připraveno zhruba 250 kilogramů. Stejně jako většina prodejců, které právě Musil najal, se ani on nechtěl vyjadřovat k cenám a možné ziskovosti.

„To je jejich věc (výrobců), kdyby to sem nechtěli dát, tak to zboží k prodeji nedají. Personál ve stáncích dostal ceníky, které jsem já dostal od agentury. To, jak domluvila agentura ceny, mě nezajímá,” reagoval Musil na dotazy Novinek. Sám vlastní cateringovou společnost.

Podobně jako někteří Novinkami oslovení prodejci na akci SPD ani on není voličem hnutí. „Nejsem volič. Nemám problém prodávat na jejich akci, politiku do toho nemíchám,” řekl s tím, že jde o byznys.

První jarmark SPD se konal v Olomouci. Foto: Jan Menšík, Novinky

SPD si na jarmarky nechalo připravit také své pivo, které nazvalo „Espéďácký speciál”. To se prodávalo za 15 korun, k tomu klobásy za 20 korun. „Abychom to nedávali úplně zadarmo,” lákal návštěvníky z pódia místopředseda hnutí a lídr kandidátky v Olomouckém kraji Radim Fiala.

Vymezování se vůči všem

Šéf strany Tomio Okamura představil hlavní programové priority do podzimních voleb. Velká část jeho projevu se nesla ve vymezování se a kritice ostatních parlamentních stran, kdy mu značná část přítomných návštěvníků přizvukovala. Okamura hrál na notu vymezování se proti přijímání migrantů, koronavirovým opatřením, očkování či Evropské unii, za což sklízel u lidí potlesk.

„Já jsem jeden z těch, co nejsem očkovaný. Mám protilátky. Vláda nás do toho přitom nutí. Co máme dělat my, kteří máme protilátky a doktoři nám to nedoporučují, protože bychom jich prý měli moc, což není dobře?” ptal se Okamura a vyzýval lidi, aby podepsali petici za uznávání protilátek.

Nicméně složení publika nebylo úplně názorově a politicky homogenní. Bezesporu většinou šlo o podporovatele hnutí, někteří si ale přišli pouze za levno nakoupit.

„Voliči SPD nejsme a ani tohle by nás nepřesvědčilo. Když ta akce ale je, tak proč toho nevyužít. Nakoupili jsme cibuli a brambory. Oproti supermarketům je to samozřejmě levnější, myslím si, že je to dotované. Je to takový chyták na lidi,” popsal důvody mladší muž, který si nepřál být jmenován.

„Nenechal se očkovat. Možná je budu volit”

S taškou jablek z jarmarku doslova za pár korun odešla i Eliška Galia Linkovová, která doposud nebyla voličkou SPD. Projev Tomio Okamury na ni ovšem zapůsobil tak, že zváží, zda v říjnu svůj hlas SPD nedá. „Šla jsem kolem, ale líbí se mi názor, že se pan předseda nenechal očkovat. Nikdy jsem je nevolila, ale tohle mě zaujalo, tak kdoví, jak to dopadne,” uvedla Linkovová.

Agentury veřejného mínění přisuzují SPD zhruba dvanáctiprocentní volební výsledek. S ohledem na předvolební koalice by se tak hnutí zařadilo na čtvrté místo. Jaký bude konečný výsledek SPD ve volbách, je zatím otázkou.