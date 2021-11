Očkujte se, dostanete 500 korun na vitamíny, láká nevakcinované seniory VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nabídne svým pojištěncům nad 65 let, kteří dosud nejsou očkováni proti covidu-19, poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup vitamínů a potravinových doplňků v lékárnách. Podmínkou je, aby se nechali do konce února očkovat. Ve středu to oznámila mluvčí VZP Viktorie Plívová.