Novým ministrem kultury má být Lubomír Zaorálek

Podle informací Novinek bylo Zaorálkovo jméno od počátku v užším výběru kandidátů poté, co prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat stranou navrženého Michala Šmardu. Toho strana navrhla po odchodu Antonína Staňka.

„Žádná jména nebudu komentovat, oznámím až jméno kandidáta,” napsal krátce Hamáček. Kandidáta by chtěl představit nejpozději do pátku.

Zaorálek by mohl být kandidát, který u prezidenta Miloše Zemana projde. V minulé vládě byl ministrem zahraničí a do funkce ho jmenoval právě Zeman. Na druhou stranu právě Zaorálek byl kritikem současného premiéra Andreje Babiše a nebyl ani velkým příznivcem vstupu ČSSD do vlády.