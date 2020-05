Nový šéf NS: Prezident nic neporušil a žádné podmínky jsem nedostal

Dosavadního šéfa senátu trestního kolegia NS Angyalossyho prezident Zeman jmenoval tři měsíce poté, co soud kvůli jmenování ústavním soudcem opustil bývalý předseda Pavel Šámal.

Okamžitě po jmenování se ozvaly hlasy zpochybňují transparentnost výběru, někdejší šéfka NS Iva Brožová se dokonce nechala slyšet, že prezident nevybral toho nejlepšího a že jeho jmenování považuje za politizaci důležitého justičního postu. Další ohlasy zase zmiňovaly to, že Angyalossy je veřejnosti takřka neznámý.

Mám za to, že většině justice jsem dobře znám.

„Moje jmenování nemělo žádnou podmínku, nic takového nepadlo. Uznávám, že nemusím být sympatický úplně všem. Možná něco pramení z toho, že mě někteří kritici neznají. Tvrdilo se, že jsem neznámý, ale o tom mám pochybnosti. Mám za to, že většině justice jsem dobře znám,“ dodal Angyalossy.

Nový předseda by ve své funkci chtěl klást důraz na zkrácení délky dovolacího řízení a zvýšit důvěru veřejnosti v rychlé a spravedlivé rozhodování NS. Dokončit by chtěl i práci na etickém kodexu soudce a zvažuje, že by s kolegy z NS zapracoval na stanovisku k možným žalobám na stát na náhradu škody v souvislosti s koronavirem.