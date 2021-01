Nový PES naznačuje dlouhou dobu temna ve stupni 5

Jednou ze zásadních novinek je podle materiálu zveřejněném na serveru TN.cz, že pro dva nejnižší stupně rizika by již nebylo třeba nouzového stavu, s jehož opakovaným prodlužováním už naráží menšinová vláda ANO a ČSSD na odpor ve Sněmovně.

Zatížení zdravotnického systému stanoví, že 5. stupeň odpovídá více než 4000 hospitalizovaných a 400 pacientům na JIP. Momentálně je v nemocnicích 6608 lidí v souvislosti s covid-19 a 1095 pacientů je ve vážném stavu.

Ve 4. stupni se počty snižují na 3000, respektive 300 pacientů, ve 3. stupni na 2000 a 200, ve druhém 1000 a 100, první stupeň by byl myslitelný ve chvíli, kdy by bylo v nemocnicích méně než 1000 osob s covid-19 a méně než stovka by jich byla ve vážném stavu na JIP.

Otevření restaurací by bylo možné od 3. stupně s tím, že by by stravovací zařízení mohla nabízet pouze 50 procent kapacity a u jednoho stolu by se sešli nejvýše čtyři lidé. Nesměla by hrát živá ani reprodukovaná hudba a mezi 23:00 a šestou ranní by muselo být zavřeno.

Změnou má systém projít i v případě kulturních a sportovních akcí. V 5. stupni probíhají akce bez diváků, ve 4. stupni by bylo možné využít 20 procent kapacity, nejvýše 300 osob. Podmínkou by byla evidence návštěvníků a negativní testy ne starší než 48 hodin.

Ve 3. stupni by se obsaditelná kapacita v prostorech do 1000 sedadel zvyšovala na 50 procent, respektive nejvýše 500 osob. Vedle vstupenky by návštěvníci fasovali i respirátor FFP2 a byli by evidováni.

Prostoty pro více než 1000 osob by v případě varianty bez testu mohl navštívit nejvýše 500 osob. Pokud by byli návštěvníci testováni, mohlo by přijít nejvýše 25 procent diváků, respektive 1000 osob.

Od 2. stupně by se omezoval počet návštěvníků v sektorech.

Umělci by před publikem mohli vystupovat od 4. stupně. Podmínkou by byla evidence návštěvníků a povinnost prokázat se negativním testem.

Sport i ve stupni 5

Sportovat by se mohlo v 5. stupni i uvnitř. Nejvýše však dva lidé. Ve 4. stupni by se počet na sportovišti zvyšoval na 6. Amatérské soutěže by v obou nejvyšších stupních byly zakázány.

Bazény by se mohly otevřít ve 4. stupni. Limitem má být 15 metrů čtverečních na osobu.

Vláda by podle serveru měla novou verzi tabulky schvalovat v pátek.

Momentálně se ČR nachází v 5. stupni a rozvolnění se podle vyjádření ministrů zatím nechystá, byť současná čísla protiepidemického systému odpovídají 4. stupni.

Nyní platná matice opatření, podle které se ale vláda neřídí