NKÚ: Stát nasypal stovky milionů do elektronické veřejné správy. Výsledek je tristní

Přístup k elektronickým službám veřejné správy, do něhož stát v minulých letech investoval zhruba 300 milionů korun, téměř nikdo nevyužívá. Konstatoval to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který připomněl, že například elektronickou identifikaci si nechalo u občanských průkazů aktivovat 13 procent uživatelů, do Portálu občana se přihlásilo jen půl procenta lidí.