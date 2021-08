Neziskovky posílají do míst zničených tornádem dalších 200 milionů

„Téměř všem rodinám už přišla na účet první vlna pomoci a někdy jsou to jediné peníze, které obdrželi. Setkáváme se tedy s velkou vděčností, mnohokrát jsem slyšela, že by to bez nejen naší finanční podpory vůbec nezvládli,“ prohlásila finanční ředitelka ADRA Miroslava Illetšková.