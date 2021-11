Neočkovaní už se nenajedí ani v obchodních centrech či na trzích

Nové nařízení se netýká dětí do 12 let, děti a mladí do 18 let se mohou prokázat PCR testem ne starším než 72 hodin. Mohou ho předložit i lidé, kteří mají potvrzení, že se nemohou nechat očkovat. Dále je PCR test platný pro rozočkované. Lidé po prodělaném covidu nesmějí mít od onemocnění více než 180 dní.