Neoblomný šéf Senátu Kubera. Na Tchaj-wan pojede

Druhý nejvyšší ústavní činitel, předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), je pevně rozhodnutý v příštím roce oficiálně navštívit Tchaj-wan. Potvrdil to v úterý Právu. Chce tak učinit navzdory varování diplomatů, že to může na řadu let zmrazit česko-čínské vztahy i poškodit byznys.