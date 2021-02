Není to šikana, ti lidé ohrožují ostatní, hájí Hamáček chystaný registr hříšníků

„Nechystáme bič na občany, není to šikana. Snaha je, aby kvůli pár procentům těch, kteří nerespektují nařízení, nedocházelo k ohrožení života drtivé většiny slušných lidí,“ sdělil na pondělní tiskové konferenci Hamáček.

Policisté podle Hamáčka nemají nyní přehled o tom, kolikrát člověk nařízení porušil. „Chceme, aby bylo přihlédnuto k tomu, pokolikáté bylo opatření porušeno tak, aby ten, kdo ukládá pokutu, věděl, zda je to poprvé či ne,” řekl. Podle toho se pak bude odvíjet případná výše trestu.

Novelu by měla nyní projednat vláda, následně ji dostanou k posouzení poslanci. „Vážíme si ale toho, že drtivá většina lidí opatření dodržuje,” zdůraznil ministr.

Hamáčkův brífink předcházel jednání kabinetu premiéra Andreje Babiše, kde by měli ministři řešit i otázku otevření škol.

„Sociální demokracie podporuje co nejrychlejší návrat dětí do škol. Tento návrat ale nesmí žádným způsobem ovlivnit vývoj epidemie, nemůžeme si to dovolit,” vyjádřil se k tomu Hamáček, který odkázal na stále vysoké počty nově nakažených i hospitalizovaných s koronavirem.