Nemocnicím se nedostává personálu. Pomoc hledají v ambulancích i školách

Je to otázka, zda lékaři takovou výzvu vyslyší. „Ambulance v tuto chvíli fungují a neumím si představit, že by fungovaly bez sestry. Možné by to bylo jen v případě, že by činnost ambulancí byla úplně utlumena,“ řekl Právu lékař Jan Mečl, předseda okresního sdružení České lékařské komory v Liberci. „Když by došlo k opravdu kritické situaci a byly by ohroženy životy z důvodu nedostatku personálu, tak by to určitě lékaři svým sestrám sami doporučili. Ale já doufám, že k tomu nedojde,“ dodal Mečl.