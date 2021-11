Nejvíce se testuje preventivně. Počet PCR testů se zrychlováním epidemie roste

V úterý bylo v Česku provedeno více než 84 tisíc covid testů, z toho bylo 54 376 PCR testů a téměř 30 tisíc antigenů. V pondělí to pak bylo 95 tisíc covidových testů, z toho 55 490 bylo PCR testů a téměř 40 tisíc antigenních.

Ministerstvo zdravotnictví v současnosti dělí testy do čtyř kategorií podle toho, z jakých důvodů jsou lidé testováni.

Nejvíce provedených testů spadá do skupiny tzv. preventivních testů. Do ní jsou podle resortu zahrnovány testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové lidi (senioři, chroničtí nemocní apod.), ale také testy v rámci kritické infrastruktury. Dále do skupiny spadají testy provedené v rámci komunitního plošného testování, jako jsou například školy, a testy u bezpříznakových lidí pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb.