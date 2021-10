Nejvíc cizinců na VŠ je ze Slovenska, přibývá Rusů

Nejvíc cizinců je ze Slovenska, loni jich bylo evidováno 21 437 a obdobné počty se týkají i jiných let z poslední doby. Markantní je však vzestup ruských studentů na českých školách. Loni je navštěvovalo 7526, z toho jen 499 si platilo za studium v cizím jazyce. Rok předtím bylo Rusů 6223, takže z roku na rok jich přibylo 1303. Ještě před deseti lety takový zájem ze strany ruských vysokoškoláků o české vzdělání nebyl.

V roce 2010, tedy v době silných populačních ročníků a vrcholu masivního přijímání uchazečů na vysoké školy, bylo dohromady posluchačů 395 982, z toho cizinců 37 478, mezi nimiž dominovali počtem 24 329 Slováci. Ruských studentů bylo tehdy jen 2543, přičemž za studium v cizím jazyce jich platilo třicet. Za deset let se tedy řady ruských vysokoškoláků na českých školách ztrojnásobily.

„Z komentářů na internetu mladých Rusů, kteří sem přicházejí, ale i z osobních pohovorů víme, že je pro ně podstatné bezplatné studium v češtině. Učí se jim snáze než západní jazyky, byť i tak je to náročné, mají-li jazyk zvládnout na vysokoškolské úrovni,“ řekl Právu.

„Přestože neblahá historická zkušenost tu je, vyostřené etnické konflikty tady nejsou. A mladí už nebudou nenávidět Rusy kvůli 1968. To mezi studenty není,“ popsal.

„Studenti si rovněž uvědomují, že po studiích se jim zde otevírá cesta k trvalému pobytu. Někteří to berou jako bránu za Západ, protože české vzdělání je uznáváno v celé Evropě,“ uvedl Příhoda s tím, že mladí Rusové už ani moc své naděje k uplatnění v Rusku neupínají. Kromě toho už zde má ruskojazyčná komunita své zázemí, restaurace nabízejí menu v ruštině, provozují se zde ruské obchody.

Významnou motivací jsou ale i poměry v Ruské federaci. „Emigrace z Ruska obecně roste a odcházejí zejména lidé mladšího věku, vzdělanější. Je to i třeba kvůli opozičním postojům, kvůli perzekuci, ale takových je menšina. Mnohem větší roli tam hraje obava ze společenské krize, že to není bezpečné místo - to je klíčové slovo, které zmiňují lidé, kteří odchod z Ruska zvažují,“ vylíčil Příhoda.