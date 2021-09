Volby do Poslanecké sněmovny. Foto: Jan Handrejch, Právo

Říjnové volby do Poslanecké sněmovny by podle zářijového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News vyhrálo přesvědčivě hnutí ANO s 32,4 procenta hlasů. Na druhém místě by s velkým odstupem skončila koalice Spolu následovaná koalicí Pirátů a Starostů.