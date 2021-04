Nedůvěra vládě před volbami a při pandemii není dobrý krok, shodují se politologové

Komunisté se v úterý rozhodli, že po třech letech spolupráce a jen pár měsíců před podzimními parlamentními volbami přestanou tolerovat vládu hnutí ANO premiéra Andreje Babiše a ČSSD. Krok vysvětlují tím, že ANO neplní toleranční závazky a do konce funkčního období to už ani nestihne.

Kabinet tak bude vládnout jako menšinový bez předem jasné podpory a při každém hlasování ve Sněmovně bude muset hledat podporu u ostatních stran. Jinak se však podle politologů nic podstatně nezmění.

„Myslím, že se nemění takřka nic, protože ty důležité zákony jako rozpočet už prošly a před námi jsou pouze běžné zákony, které lze přijímat a vyjednat si pro ně podporu napříč Poslaneckou sněmovnou. Pokud to budou návrhy, které jsou levicové, tak určitě i pro komunisty nebude problém je podpořit,” odhadl další vývoj politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci.

Podobný názor mají jeho kolegové Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně a Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Všichni tři se navíc shodují na tom, že vyslovení nedůvěry vládě není v současnosti racionální a opozici by příliš nezískala.

Vyslovení nedůvěry není v zájmu opozice

„Vzhledem k tomu, že jsou na podzim volby a kabinet bojuje s pandemií, tak by se opozice, kromě toho, že třeba ještě víc vtáhne prezidenta Miloše Zemana do hry, mohla obávat toho, že bude obviněna z toho, že vnáší do dění nestabilitu. Znamenalo by to oslabování schopnosti České republiky vést boj s pandemií. Myslím tedy, že nedlouho před volbami to proto ani opozice nebude chtít,” míní Mlejnek z UK.

Šaradín k tomu dodává, že vyvoláním hlasování o nedůvěře dané strany přijímají politickou odpovědnost za to, co se stane. V době, kdy společnost bojuje s pandemií koronaviru a neustále hrozí, že její šíření zase začne zrychlovat, je přejímání takové odpovědnosti pro opozici velice obtížné. „Manévrovací prostor opozice je tedy podle mě spíše rétorický,” doplnil.

Vyvolání vládní nestability necelých šest měsíců před volbami není v zájmu většiny opozice ani podle Kopečka. „Důvod je jednoduchý, do voleb je blízko. Řešit nyní poměrně pracně, jak bude vypadat nová vláda, a současně rozmlžit odpovědnost současné vlády za pandemii podle mě není v zájmu většiny opozice v parlamentu,” řekl Novinkám politolog.

Nevyloučil ale, že některé opoziční strany, například SPD, by mohly zkusit na hlasování proti vládě získat nějaké politické body. „Může to být i někdo jiný. Mohou tam hrát roli motivy spojené se zviditelněním bez ohledu na to, co to může v praxi potom vyvolat,” doplnil Kopeček.

Narušená důvěra v Babiše

„Jeden z hlavních důvodů, proč komunisté vypověděli toleranční patent s ANO, bylo neplnění dohod. Nejsem si jistý, jestli Andreji Babišovi teď před volbami někdo bude věřit, že splní to, co slíbí. Další věc je, že ono je opravdu před volbami a rozdělovat trafiky, když to tak nazvu, tři či čtyři měsíce před koncem funkčního období v přímém přenosu, je politicky velmi škodlivé pro toho, kdo by to dělal, i pro toho, kdo by to přijímal,” vysvětlil Kopeček.