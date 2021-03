Nechtěl jsem tu zkapat. Dolejš popsal léčbu covidu

„Nejsem typ, který by trpěl depresemi, že by na mě sahala smrt. Upřímně jsem si ale říkal, že by mě hergot mrzelo, abych tady zkapal. Šlo hlavně o naštvanost, že musím zatnout zuby,“ líčí Dolejš.

„První tři dny jsem byl na infekčním oddělení. Nebyla to žádná pohoda jazz. Na záchod se člověk leda dobelhal a zbytek dne ležel na kapačkách v posteli,“ vypráví poslanec, který se pomalu vzpamatovává z vážného stavu.

Na počátku nákazy byl Dolejš sice bez příznaků, záhy se však dostavily. „Prvního března jsem přišel do práce a nebylo mi do skoku. Když jsem šel do schodů, cítil jsem, že to není ono. Parlamentní doktor mě vyšetřil a zjistil, že to mám v sobě zažrané na plicích, a tak mě odvezli rychlou. Antigenní test byl ale negativní,“ popisuje.

„Na remdesivir bylo pozdě“

V Ústřední vojenské nemocnice podstoupil Dolejš následně další testy, které již nákazu covid-19 i oboustranný zápal plic v pokročilé fázi potvrdily.

„Původně mi chtěli dávat remdesivir, ale řekli mi, že to má smysl v počátcích choroby. Ale tím, že jsem o ní nevěděl, tak jsem ji měl již hluboko v sobě. Šlo de facto o imunitní reakci, která začala zlobit v plicích,“ pokračuje.

Na místo remdesiviru tedy nakonec obdržel kortikoidy, kapačky a kyslíkovou masku.

Následně se mu přitížilo, a to jak fyzicky, tak psychicky. „Když člověk v noci nemůže usnout, tak se mu honí ledacos hlavou. I tlak na plicích byl poměrně velký a píchalo mě i na hrudníku. Horečky jsem neměl, ale nevíte, jestli vám ten prevít neskočí na srdce, když ho máte v těle,“ popisuje další průběh Dolejš.

Připustil také, že mu na psychice nepřidávalo ani to, že s ním byli na pokoji i další nakažení. Oporou mu byl nicméně podle jeho slov zejména personál ÚVN.

„Naštěstí nemám ve svých šedesáti špatnou kondici. Co mají říkat ti, kteří jsou nejenom starší, ale i nemocní,“ zamýšlí se.

Ve chvíli, kdy mu bylo po pár dnech lépe, kontaktoval i rodinu. „Zavolal jsem dceři, které jsem dal kontakty, aby mohli případně zjistit informace od lékařů. Vlastně to už bylo ale fázi, že se žádné děsivé zprávy nedozvěděla. Jenom mi přivezla pyžamo a nabíječku na telefon. I dále kontroluje tátu, aby poslouchal doktory, je na ní spoleh,“ pochvaluje si Dolejš.

Připouští však, že i doktoři zůstávali zprvu v předpovědích opatrní. „Říkal jsem si ale, že je to asi lepší, když mě z infekčního přesunuli na normální covidové pokoje. Jsme sice v izolaci, ale už se počítá s tím, že si zajdeme sami na záchod. Máme jenom kapačky a kyslík. Je to znak toho, že bych se měl léčit. Hlavně plíce se hojí po kortikoidech,“ míní.

Kyslíkovou masku odložil

Teď už musí podle svých slov zvládnout pouze karanténu, která by měla trvat zhruba do poloviny března. Zbytek by přitom mohl strávit mimo nemocnici, aby se místo uvolnilo i pro další pacienty, jak mu naznačili lékaři. „Jsem relativně samostatný, a tak se mě ptali, zda bych těch několik dní nedoklepal v domácí izolaci,“ vypráví Dolejš.

Jedním dechem také potvrzuje, že se na to již relativně cítí. „Do koupelny i na záchod si už dojdu. Taky mi ve středu řekli, ať si moc nezvykám na kyslíkovou masku, a tak už tu sedím bez ní. Ale je to na doktorech,“ připomíná si sám nakonec.