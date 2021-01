Naočkování milionu nejstarších sníží v Česku počet úmrtí na covid o 70 procent

Pokud by se v České republice podařilo naočkovat milion nejstarších občanů, počet úmrtí v souvislosti s covid-19 by se snížil o 70 procent. Upozornilo na to v pondělí Centrum pro modelovaní biologických a společenských procesů BISOP, které připomnělo, že dvě třetiny úmrtí souvisejících s koronavirem připadají na lidi starší 75 let.