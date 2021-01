Na Slovácku očkují seniory dům od domu

V Popovicích mělo v pondělí o očkování zájem 31 z celkem padesátky seniorů nad osmdesát let. „Zkoušíme, zda bude tento systém vyjíždění do menších obcí rychlejší než očkování přes praktické lékaře,“ řekl Právu hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).

Původně se měli senioři dostavit do místní sokolovny. Vzhledem k třeskutým mrazům, které se v pondělní ráno blížily ve Zlínském kraji ke dvaceti stupňům pod nulou, však mobilní tým zdravotníků spolu s vedením obce rozhodl, že seniory naočkuje přímo v jejich domovech.

„Je to pro tuto skupinu obyvatel naší obce jednoznačně výhoda. Ve čtvrtek jsme každého zvlášť oslovili a v pátek je spolu se zdravotníky z očkovacího místa zavedli do systému. Nemuseli se registrovat sami. Nemuseli navíc chodit do očkovacího centra. Vakcínu jsme měli domluvenou se Zlínským krajem a lékařkou, která má přihlášené očkovací místo,“ sdělil Právu starosta Popovic Martin Slováček (NK).