Na severu Moravy se ANO o hlasy nebojí

„Nejsem chaotik, ale člověk, který má ve věcech systém. Mimochodem ukažte mi někoho, kdo takto informuje své obyvatele. Že se jim ta čísla nelíbí? Vždy budu říkat pravdu, i o těch hornících, kteří chodí po šichtě do hospody. Ale jestli to dopadne na volby? To nechám na voličích,“ reagoval na dotazy ohledně možného chaosu v testovací strategii.