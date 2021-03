Na řadě s očkováním jsou hasiči a policisté

„Nemůžeme si dovolit o tyto složky a jejich pomoc přijít,“ zdůvodnil rozhodnutí. Dořešit by se mělo i očkování zbývajících sociálních pracovníků a po Velikonocích se dostane také na další seniory.

Od středy se registrační systém otevřel i pro některé mladší chronicky nemocné. Na očkování mají prozatím nárok i senioři nad 70 let a vybrané rizikové skupiny. Na 40 tisíc chroniků se už podle Blatného k očkování přihlásilo, přitom více než polovinu tvoří šedesátníci. Podobně jako učitelé potřebují chronici k registraci do očkovacího centra unikátní kód.

Stihnou to? Minimálně třetina učitelů ještě není k očkování přihlášená

Speciální kód nabídl všem hned při spuštění registrace bez ohledu na věk. Resort školství sice doporučil upřednostnit pracovníky nad 55 let, rozhodnutí ale nechal na ředitelích. „Nechal jsem rozhodnutí na samotných lidech, nijak jsem je neomezoval. I mladší učitelé budou učit v prvních nebo druhých třídách,“ vysvětlil.

Registrace se od 7. dubna otevře i pro pracovníky v sociálních službách, s nimiž se dosud nepočítalo. „Spustí se registrace dalších zaměstnanců sociálních služeb, především těch terénních. Do 31. března musí kraje dodat seznamy sociálních služeb a pak obdrží zařízení kódy pro zaměstnance,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Podle Blatného by aspoň první dávku měly mít na konci dubna dva miliony lidí, nyní je to 1,1 milionu. Odhad ministr zakládá mj. na tom, že má dorazit asi 1,34 milionu dávek od čtyř výrobců. Milion dávek dodá Pfizer/BioNTech, zhruba 140 tisíc dávek Moderna a 200 tisíc dávek přislíbila i AstraZeneca.

Počítá se i s jednodávkovou vakcínou od Johnson & Johnson, bude jí ale méně, než se předpokládalo, zřejmě 30 až 40 tisíc dávek. Směřovat by měla primárně do ordinací praktiků. Kvůli omezeným dodávkám AstraZeneky nemůže většina z nich očkovat. Podle Blatného mohou využít i jiné typy vakcín.

Do června by mohlo být podle ministra proočkováno 60 až 70 procent populace, tedy zhruba 5,5 milionu lidí, a do konce srpna 8,5 milionu.