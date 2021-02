Na protilátky testováno 12 tisíc lidí

Data získaná ze studie ale pomohou lépe monitorovat i skutečný podíl populace, která virus prodělala, i to, jak dlouho je člověk proti nemoci imunní. Tím pádem by měla být i kritériem pro rozhodnutí, zda je vhodné konkrétního člověka očkovat, a pro výběr vakcíny.

Podle vědců zatím není přesně známo, jak dlouho protilátky v organismu zůstávají. Odhadem se podle něj může jednat řádově o měsíce až roky. I na tuto otázku by studie, která sleduje vývoj naší imunity v čase, měla přinést konkrétní odpověď. První dílčí výsledky mají být k dispozici ve druhé polovině letošního roku po vyhodnocení první části vzorků.

Do studie se může přihlásit kdokoli starší 18 let, kdo v čase odběru krve a předchozích třech týdnech netrpěl žádnými akutními potížemi souvisejícími s covidem. Jeden test vyjde zájemce o účast ve studii na 600 korun, klientům ZPMV hradí tato pojišťovna 500 korun za každý odběr, celkem tedy 1500 korun. Klienti ostatních pojišťoven si odběry hradí z vlastní kapsy.

ZPMV projekt realizuje společně s Asociací laboratoří QualityLab. Zájemci o účast ve studii mají stále ještě možnost se do ní přihlásit, a to až do konce března.