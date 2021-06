Na PCR testy zdarma někde čekali marně

Na tom, že se včera lidé nemohli nechat na mnoha místech preventivně otestovat přesnějšími PCR testy, to nic nemění. Většina míst totiž řeší úplně jiný problém. Chybějí jim jasné pokyny z ministerstva. Dostat by je měli až v příštích týdnech.

Některá místa mají problémy i s kapacitou. To může být pro mnohé komplikace, zejména pokud chtějí odjet na dovolenou. „Potřebuji kvůli zahraniční dovolené otestovat sebe i děti, ale zatím jsem nenašel místo, kde by mi to umožnili. Chtěli jsme jít do nemocnice v Motole. Tam mají ale stále uvedeno, že testují jen samoplátce nebo lidi se žádankou,“ postěžoval si včera pan Radim z Prahy 6. Nejen on se tak dostal do složité situace.