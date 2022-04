Na operaci už bez testu na covid. Ale ne vždy

Přesně takovou situaci popisuje paní Jana z Prahy. Její otec je už několik dnů hospitalizován v jedné z pražských nemocnic. „Má jít na operaci srdce, ale teď nevíme, co bude,“ strachuje se.

„Je to absurdní. My tam musíme mít při návštěvách neustále nasazený respirátor, ale nikdo nezjišťuje, jestli covid nemají samotní pacienti,“ zlobí se.

Zjišťovat to nemocnice skutečně nemusí. Ministerstvo zdravotnictví jim nic takového oficiálně nenařizovalo.

„Pokud to poskytovatelé lůžkové péče dělali, bylo to jejich provozní opatření,“ sdělil Právu mluvčí resortu Ondřej Jakob. Odborné skupiny to ale doporučují při vyšším šíření nákazy.