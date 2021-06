Na Lounsku to nebylo tornádo. Řádil tam downburst

„Závěr, že to nebylo tornádo, se dá pokládat za definitivní. Velmi pravděpodobně se nebude měnit ani to, že to byl downburst, což je situace, kdy na zadní straně bouřkového mraku žuchne na zem velkou rychlostí balík studeného vzduchu. A když narazí na povrch, tak se rozteče po okolí s tím, že hlavní náraz směřuje dopředu před bouřkový mrak,” uvedl Novák. Ten podle něj právě způsobuje velké škody.