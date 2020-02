Na DPH na pivo si vylámali zuby i sami poslanci. Podívejte se na anketu ze Sněmovny

„Myslím že po tom, co se rozběhlo s DPH, je potřeba přijít s novým vysokoškolským oborem: daňový pivní poradce. Je z toho guláš. Pokud chtěl premiér zlevnit pivo, měl jít cestou spotřební daně. Když si dám točené a dám si ho na zahrádce, tak to bude 15 procent,“ uvedl poslanec ODS Jan Skopeček .

Chaos se nelíbí opozici, ale ani vládní ČSSD. Ta v úterý přiznala, že se „to nedomyslelo” a při snižování DPH si zákonodárci neuvědomili, jaký chaos to může způsobit. Sociální demokraté si nechali zpracovat analýzu, kterou chtějí přinést hnutí ANO na koaliční radu. Co analýza obsahuje a co by se v DPH na pivo mohlo změnit, ale neřekli.