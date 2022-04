Na Donbase pomáhala vojákům, v Plzni uprchlíkům

Původně totiž neplánovala, že na západě Čech zůstane. Chtěla jen dostat maminku, jež špatně chodí, do bezpečí a pak vyrazit zpět.

„Odvezla jsem ji do Přeštic k sestře. Jela se mnou i dcera. Zamířily jsme do přeplněného krajského centra pomoci uprchlíkům. Situace tam byla náročná. Hned jsem se přihlásila, že jsem psycholožka a chci něco dělat,“ vrací se na začátek března, kdy z Kirovohradské oblasti v centrální Ukrajině přicestovala. Zprvu procházela mezi běženci a říkala jim, co je čeká.