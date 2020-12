Mrazáky na vakcíny kupovat nebudeme, nejsou potřeba, tvrdí Blatný

Podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) by první dávky očkovací látky od firem Pfizer a BioNTech mohly dorazit do České republiky již 26. prosince, to by pak znamenalo začátek očkování hned následující den. Jako první by vakcínu měli dostat zdravotníci, kteří se starají o covidové pacienty s těžkým průběhem.

Vakcínu dostanou Fakultní nemocnice v pražském Motole a brněnská Fakultní nemocnice. První jmenovaná kvůli vakcíně, kterou je potřeba uchovávat v teplotě -70 stupňů, zakoupila ke konci minulého týdne nový mrazák. Novinky se proto zeptaly ministra, jak jsou na takového požadavky připraveny další nemocnice a zda je potřeba je dovybavit. Podle Blatného ale další mrazáky nebudou potřeba a žádný centrální nákup chladících zařízení se neplánuje.

„V současné době ty instituce, které budou mít vakcíny jako první, jsou těmito zařízeními vybaveny. Na druhé straně, ono je to v podstatě jakási záloha, protože distributor je po dodání ještě 30 dní schopen box s vakcínou zajišťovat chladivem. A to je doba, během které je to vyočkováno,” sdělil Novinkám Blatný.

Dodal také, že „v žádném případě není ohrožena distribuce očkovacích látek, které potřebují nízkou teplotu”.

Pracovníci ve Fakultní nemocnici v Brně jsou pak podle něj připraveni na uskladnění až tisíce boxů, do nichž se má vejít zhruba milion vakcín.

U Pfizery objednány dva miliony dávek

Česká republika má prozatím od společnosti Pfizer objednány celkem dva miliony dávek vakcíny, které budou dodávány postupně. Do konce prosince by mělo dorazit zhruba 10 tisíc dívek, což při potřebě dvojitého očkování vystačí pro pět tisíc lidí. Podle nedělního vyjádření premiéra se ještě jedná o navýšení počtu dávek, které by mohlo Česko získat ještě do konce roku.

Česko objednalo dodávky vakcín i u firem AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson. Celkem by republika měla nakoupit vakcíny pro 6,9 milionu lidí.