Místo počtů nakažených sledovat nemocnice. Ministerstvo zvažuje změnu přístupu

To by však brzy mohlo být minulostí. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Daniela Köppla se momentálně na ministerstvu diskutuje a zvažuje, zda se nevydat stejnou cestou, kterou si nyní zvolilo sousední Německo a Rakousko. Tyto země hodlají vývoj epidemie řešit s ohledem na obsazenost lůžek intenzivní péče v nemocnicích.

„Zvažuje se to. Je to jedna z cest,“ reagoval na dotaz redakce Köppl s tím, že systém, konkrétně chytrá karanténa, je na to připraven a změně strategie tedy víceméně nic nebrání.