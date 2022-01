Místo doléčení čekala ženu další zátěž. Kdo vydá drahý lék?

Zodpovědný za následnou péči o pacienta je specialista podle typu onemocnění. Praktik by jistě měl vědět o hospitalizaci a péči v nemocnici a mohl by být pacientovi nápomocen, protože ho zná už léta, tedy nejlépe.

Podle Šonky je postup zmíněný v příběhu opravdu nešťastný, ale chybu vidí v nemocnici. „Role praktika nastává pouze ve chvíli, pokud pokračuje v další léčbě. Tohle jsou případy, kdy by měl pacienta přebrat specializovaný lékař. Ten by se měl o to postarat. To, že to někdo přenáší na praktika, je nešvar a je to zbytečné honění pacienta systémem. Tohle je chyba na straně nemocnic,“ řekl Šonka.