Ministr zahraničí Kulhánek k pravidlům pro cestování

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v pátek v Polsku jednal se svými protějšky ze zemí visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Tématem bylo cestování. Na následné tiskové konferenci by měl jednání okomentovat, představit by měl ale také aktualizované doporučení resortu pro cestování Čechů do zahraničí. Novinky brífink nabízejí živě, naplánovaný byl na 16:30.