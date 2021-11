Máme jít do vlády? Půlka pirátských poslanců mlčí, včetně Bartoše

„Do konce hlasování to neplánuji,“ napsal Bartoš Novinkám na dotaz, zda se k rozhodnutí veřejně vyjádří.

„Každý hlas má stejnou váhu a právě proto, že u nás nerozhodují funkcionáři, tak to teď nechci ve své roli komentovat, dokud hlasování neskončí,“ doplnila Kocmanová.

Odkazovala přitom na skutečnost, že o vstupu do vlády na celostátním fóru Pirátů nerozhoduje užší vedení, nýbrž celá, zhruba 1200členná stranická základna.

Právě jsem hlasoval PRO vstup @PiratskaStrana do vlády. Doufám, že tak učiní potřebná většina. Svobodná, vzdělaná a propojená strana i společnost ✌️

Předseda STAN Vít Rakušan již potvrdil, že pokud Piráti koaliční smlouvu odmítnou, vstoupí Starostové do vlády i tak. A to přesto, že koalice PirSTAN před volbami deklarovala, že půjde „společně vlády, společně do opozice“.