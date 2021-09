Lidovecký bratr Okamury doufá ve vykroužkování. Ať si lidi vyberou, zní ze Spolu

„My to neřešíme, ať si lidi vyberou, vybírat si budou. My jsme se snažili výrazné osobnosti dát do popředí kandidátek, aby měl volič tu nejlepší nabídku v čele kandidátky,“ řekl Novinkám Jurečka.

Současně také uvedl, že se KDU-ČSL kroužkování nebojí. „Lidovci jsou velmi silnou stranou v kroužkování od Hradecka, Pardubic, Vysočinu až po východ. Není to ale téma, které bychom řešili,“ doplnil.

Šéfka TOP 09: Vyhrát chceme společně

Podobně šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pro Novinky uvedla, že nemá z kroužkování obavy. „Jsme silní společně. Máme nejvyšší volební potenciál a chceme jej proměnit ve vítězství. Toho dosáhneme tak, že nebudeme hledět, zda jeden z nás bude mít o poslance méně nebo více, ale když budeme jako doposud pokračovat ve společném motivování lidi na účasti u voleb,“ napsala v SMS.

Ke kroužkování podle ní navíc žádný zástupce koalice nevyzývá. „Chceme vyhrát všichni tři, a ne jeden víc než druzí dva,“ doplnila.

Okamurův bratr: Tomio má strach, že mě vykroužkují

Přitom ale kandidát za KDU-ČSL v Praze Hayato Okamura na Twitter napsal, že má jeho bratr a šéf SPD Tomio Okamura strach z toho, že ho lidé vykroužkují do Sněmovny. „Byl by to začátek konce celého jeho politického podnikání,“ mínil s odkazem na web kandidátky v Praze koalice Spolu.

Tomio má nyní hrozný strach, že mě lidé v Praze při volbách vykroužkují do Sněmovny. Byl by to začátek konce celého jeho politického podnikání.https://t.co/vxE9A3Rm4L — Hayato Okamura (@HayatoOkamura) September 3, 2021

Hayato Okamura kandiduje v Praze z 15. místa. Se svým bratrem Tomiem Okamurou se v názorech dlouhodobě rozchází.

Kandidátku Spolu v hlavním městě vede právě šéfka TOP 09 Pekarová Adamová spolu s Janou Černochovou a Markem Bendou (oba ODS).

„Vy tam někde vidíte výzvu ke kroužkování?“ reagovala Pekarová Adamová na dotaz Novinek, zda se jí Okamurův tweet zdá v pořádku, když chtějí vyhrát společně.

Politolog: Kroužkování je nevýhodné

Politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy Novinkám k tématu řekl, že možnost udělovat preferenční hlasy je pro koalice nevýhodná. „Kroužkování může zpřeházet domluvené pořadí na kandidátní listině, a proměnit tak i předpokládané složení poslaneckých klubů, a to nejen personálně, ale i z hlediska zastoupení jednotlivých stran, které koalici tvoří,“ vysvětlil.

Poškodit by to podle politologa z Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka mohlo TOP 09 v moravských krajích, kde je podpora strany podle jeho slov hodně slabá. „Dopadnout to takhle ale nemusí,“ zdůraznil.

Druhá koalice Pirátů a STAN pak řeší kroužkování ve své smlouvě. Ta obsahuje oboustranný závazek, že kandidáti jednotlivých stran nebudou vyzývat voliče ke kroužkování. „Kandidát koalice je povinen zdržet se jakékoliv výzvy, přímé či nepřímé, veřejné či osobní, ke kroužkovaní,“ uvádí se v dokumentu.