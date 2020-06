Lázně Darkov se nákaze dokázaly ubránit

Strach zbytku země o osud Karvinska místní podle ní nesdílejí. „Karviňáci nejsou vůbec ochromeni strachem. Není tu cítit ani špatná nálada. Je jen znát, že jsou lidé opatrní. A to i přesto, že je v Karviné poměrně vysoký průměrný věk obyvatel,“ popsala redakci Práva situaci v okolí dolů OKD Filipi.

Právě sousedství s ohniskem nákazy vedlo Lázně Darkov ke scénáři, na který byly od března připraveny. „Eliminovali jsme všechny zaměstnance, kteří mají v rodině pracovníky z OKD , a poslali je na nucenou dovolenou. Z těchto lidí následně testy ukázaly na čtyři až pět našich zaměstnanců, kteří se v rodině skutečně nakazili. My sami jsme vlastně řešili jediný případ, kdy jedna naše fyzioterapeutka nahlásila, že se necítí úplně v kondici. Hned jsme ji poslali domů a testy pak po pěti dnech nákazu potvrdily,“ popsala zkoušku, která krizový režim lázní prověřila, jeho ředitelka.

Zdraví klientů i zaměstnanců v Lázních Darkov tedy není ohrožené. Stejně dobře na tom ale není rozpočet lázní. „V polovině března nás stát zavřel. Na začátku dubna jsme dostali příkaz rezervovat 300 lůžek pro covidové pacienty. Mělo jít o lidi v karanténě z domovů seniorů a starší pacienty, o které se neměl kdo postarat. Pak se to změnilo v požadavek i na pacienty s lehkým průběhem nemoci, aby neblokovali infekční oddělení, celkem 485 míst. Při požadavcích na izolaci a rezervaci celých pater to znamenalo blokování skoro devadesáti procent naší kapacity, která činí 777 lůžek,“ popisuje Filipi.

„Lázně nejsou infekční nemocnice. Museli jsme pořídit věci a zařízení, které jsme si ani nedokázali představit. A výsledek byl, že sem nepřijel ani jediný covidový pacient. Díky bohu to nebylo potřeba. Nicméně naše celkové ztráty se vyšplhaly na 50 milionů korun a dále porostou. O kompenzacích pro lázně se zatím jen hovoří. Vláda snad schválí ty čtyřtisícové vouchery pro lidi, co do lázní přijedou,“ doufá ředitelka.