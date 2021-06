Kulturní dům zaplnily dary

„V každé obcí máme koordinátora, který nám telefonicky oznámí, co přesně je na místě potřeba, a my se už o vše postaráme. Vozíme tam s materiálem i dobrovolníky, kteří k nám vždy ráno přijdou s dotazem, kde mají pomoci,“ řekla Právu koordinátorka pomoci Alena Truschingerová.

Vyznat se v hromadách velmi různorodých věcí je pro příchozí složité. V první řadě by dárci měli vědět, že do postižených oblastí nemají vozit dary na vlastní pěst. Jejich auta blokují silnice, které se policie zoufale snaží zachovat průjezdné, aby mohly náklaďáky odvážet tuny suti. Je to doslova nekonečný had. Například v Hruškách lidé vozí dary na trávník před radnicí. Prostě tam vyloží, co mají, a odjedou. Místní si pak vše rozebírají.