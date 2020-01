Kubera by mohl mít státní pohřeb. Jak obřad probíhá?

Předseda Senátu Jaroslav Kubera, který zemřel v neděli ve věku 72 let, by mohl mít státní pohřeb, pokud s tím bude souhlasit rodina. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Státní pohřeb měl v České republice naposledy Václav Havel.