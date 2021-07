Kuba: Nechci, aby ODS dělala pirátům menšinového partnera

Proběhla třetí vlna covidu a možná nás čeká čtvrtá. Jak to podle vás vláda i opozice zvládly?

Jako předseda Asociace krajů jsem byl na všech jednáních rady vlády pro zdravotní rizika a bylo pro mě překvapení, jak komplikovaná byla komunikace opozice a vlády.

Chvílemi byly obě strany tak zabetonované ve svých pozicích, že mi přišlo, že zapomněly na to, že jsou tu pro národ a musí vyřešit krizi.

Vláda podle mého úplně nezvládala krizovou komunikaci. V krizi nutně potřebujete, aby vám lidi věřili, aby věděli, že si za tím, co říkáte, stojíte a že to za dvě hodiny nezměníte.

Pro lidi to bylo dlouhé a náročné psychicky a ekonomicky. Důvěra byla důležitá a v tom vláda selhávala nejvíc – a to je největší výčitka.

Na druhou stranu je potřeba říci, že jsme se potkali s fenoménem, na který moderní společnost není úplně zvyklá, kdy se najednou přehlcoval zdravotní systém a kdy nebylo možné zachovat absolutní svobodu.

Protože každý člověk přece ví, že pokud budete mít žloutenku, tak nemůžete jít vařit do nádražní restaurace a myslet si, že nikomu do toho nic není.

Proč podle vás vláda ztratila důvěru?

V podstatě tím, že na začátku premiér Babiš pojal myšlenku, že vše bude řídit sám. Bohužel tak nebyly vytvořeny správné systémové mechanismy a často pak vláda něco řekla a pak za tím nestála.

Zažil jsem to jako záchranář. Když v krizové si­tuaci potřebujete řídit lidi, tak musí vědět, že platí, co říkáte. Ale tady to byl pořád souboj.

Vláda se chtěla lidem často zalíbit, ale v medicíně to prostě nejde. Někdy musíte udělat něco, co pacientovi třeba omezuje svobody a je to protivné. Navíc se to v tomto případě dotýkalo celé společnosti.

V případě opozice střílíte do vlastních řad. Co myslíte, že opozice měla dělat jinak?

Nechci, aby to vypadalo jako střílení do vlastních řad. Ale byli jsme jedním z krajů, který začínal s velkokapacitními očkovacími centry, spočítali jsme si, jak má očkování vypadat, jak to má být.

Byl jsem u toho ze začátku každý druhý den a pak na jednáních vlády s opozicí jsem zažil argumenty, o kterých jsem věděl, že nejsou reálně pravda.

Třeba když opoziční kolegové kritizovali, že má vláda schované vakcíny někde ve skladech, a přitom všichni hejtmani věděli, že to není pravda. Ten proces nebyl úplně jednoduchý.

Největší hádka byla o nouzový stav. Jak moc vám dali v ODS „sežrat“, že jste Babišovi v únoru umožnili na čtrnáct dnů nouzový stav prodloužit, i když opozice byla zásadně proti?

Dostali jsme vynadáno. Myslím, že to vzniklo neobratným postupem. Stáli jsme na začátku rozjíždějící se třetí vlny, která byla nejhorší, a my jsme najednou jako hejtmani měli říct, že od zítřka se všechno povoluje.

Hejtmani totiž nemají po ruce zákon, podle kterého by mohli říct: plovárny ještě necháme zavřené, ale obchody už otevřeme. Takový zákon má v ruce pouze ministerstvo a vláda.

Často jsme slyšeli: Měli jste jako hejtmani ukázat, že to budete řídit sami. Ale jak to udělat, když na to nemáte legislativní nástroj?

Když jsem se na to zpětně po čtrnácti dnech díval a viděl jsem, jak nám všem kolabovaly nemocnice, tak stojím za tím, že rozhodnutí hejtmanů bylo naprosto racionální.

Teď je problém s tím, že řada lidí se nechce očkovat…

Pokud se někdo rozhodne, že se očkovat nechce, pak je to jeho svobodná volba, ale musí si uvědomit, že lidé, kteří se nechali očkovat, už se nebudou chtít znovu zavírat doma, nebudou chtít, aby jejich děti nemohly do školy.

A také počítat s tím, že očkovaní budou říkat: My jsme udělali všechno pro to, abychom mohli normálně žít, a jenom proto, že vy jste se nenechali očkovat, nás teď zase budete nutit, abychom si všichni omezovali životy.

Některé argumenty, proč se někdo očkovat nenechá, mi přijdou až absurdní a ty debaty kolem očkování ukazují, jak je část společnosti nevědomá. Přitom očkování je věc, která už lidstvo vytáhla z řady problémů. Pro mě je to jediná správná cesta.

Mělo by očkování být povinné aspoň u zdravotníků a sociálních pracovníků?

Ne. Spoléhám stále na osobní odpovědnost lidí. Myslím si, že senioři by se měli nechat naočkovat všichni, protože u nich je největší riziko. My máme v jižních Čechách velkou proočkovanost v seniorních skupinách, tam jsme třeba přes 80 procent.

Zviditelnil jste se tím, že jste začal mezi prvními budovat velkokapacitní očkovací centrum. Pomohlo to?

Řekl bych, že ano, protože jsme ze všech krajů na čele s očkováním ve vyšších věkových skupinách, což je super a pomohlo to velmi.

Ze začátku jsme to ještě kombinovali s tím, že jsme vyjížděli do seniorských domů a spolupracovali jsme s praktickými lékaři, které jsme požádali, aby si udělali seznamy osmdesátníků a sedmdesátníků, kteří jsou daleko od očkovacích center.

Problém je, že teď nám docházejí zájemci. Snažíme se ještě aktivovat očkování ve firmách, protože ve věkové kategorii 20 až 40 let je pořád velký prostor a firmy by mohly udělat kus práce v tom, aby zaměstnance dokázaly motivovat.

Vláda teď řeší, jak lidi přilákat. Vymýšlí, že bude očkovat na ulici, na nádraží, v obchodních centrech…

Tohle jsou přesně výroky vlády, které považuji za nesmysl. I když je očkovací centrum na výstavišti, tak pořád je to nemocnice a má to svoje hygienické předpisy. Představa, že pan premiér řekne, že se bude očkovat v Lidlu u jogurtu, mi přijde mimo, protože naše zdravotní zákony jasně popisují, jak to musí být zabezpečené.

V Anglii, byť tam rostou čísla, přesto chystají totální rozvolnění. Myslíte si, že je to správná strategie, kterou bychom měli jít a hledět pouze na pacienty v nemocnicích?

To je k zamyšlení. Virus bude vytvářet různé varianty, a čím větší prostor k šíření má, tím větší prostor má k vytváření variant.

Jediné riziko, které teď má očkovaná společnost, je, že by se vytvořila varianta, která by byla rezistentní vůči očkování a dokázala být tak silná a znovu zaplnila špitály.

Jsme v mezifázi, kdy bych si netroufl říct: Jděme britskou cestou, je to super. Na druhou stranu musíme vracet život do normálu, očkování u nás zatím funguje, nemocnice jsou prázdné a srovnávat letošní léto s loňským opravdu nejde, protože loni virus vstupoval do panensky naivní populace. Nikdo nebyl očkovaný.

Teď k politice. Nejste nad­šený z koalice Spolu s TOP 09 a lidovci, proč?

Neříkal jsem, že nejsem nad­šený, ale že by ODS měla být stranou, která bude mít sama ambici vyhrát volby. ODS je postavená na tom, aby vládla a dokázala prosadit svou vizi světa. A tuto myšlenku by neměla opouštět.

My jsme v Jihočeském kraji také zvažovali koalici, ale rozhodli jsme se jít sami a povedlo se, že jsme skončili šest desetin za ANO. Já jsem dostal nejvíc preferenčních hlasů.

A bylo to tím, že jsme stále opakovali, jak chceme kraj vést, a ne to, s kým chceme jít do koalice. Nekritizuji to, ale tvrdím, že ODS má stále být dominantní politickou silou a nesmí přijmout pozici, že aby vyhrála, tak se musí spojit s ostatními stranami.

Ta koalice už ale vznikla.

Ano, to je legitimní a zaplaťpanbůh, že preference rostou. Na druhou stranu mě bude vždy mrzet, že ODS není stranou, která sama porazí ANO. Vždyť Andrej Babiš není žádný převratný fenomén, všichni jsou jím zbytečně v dobrém i špatném fascinováni.

Tady by měli stát lídři jiných stran a říkat: Mě nezajímá, co dělá Babiš, já to chci dělat takhle. Ale Andrej Babiš i po osmi letech dokáže držet krok s uskupeními složenými z dvou třech stran. To je neštěstí české politiky.

Držet krok? Vždyť stále vede. Ta vaše trojkoalice je až třetí.

To byl eufemismus. Proto říkám, že by bylo lepší, kdyby Babiše porazila sama ODS. Já jsem na výkonné radě hlasoval pro Spolu.

Ale také jsem říkal, aby po mně nikdo nechtěl, abych se smířil s tím, že ODS bude mít navěky 12 procent a bude to chtít dopočítat s někým jiným.

Podle mého ODS dokáže porazit Babiše, ale musí se na tom pracovat. Když už tu trojkoalici máme, tak jejím hlavním úkolem je vyhrát volby.

A co bude, když nevyhraje? Mělo by současné vedení skončit?

Tuto debatu politik před volbami nemůže vést. To by bylo nefér. Vedení do toho nainvestovalo kapitál, má podporu celé partaje a všichni mají pomáhat.

Jenom říkám, že musí vyhrát, protože spojit se ze tří stran a nevyhrát, to by znamenalo přijmout myšlenku, že máme navěky 12 procent.

Je podle vás správné, že vedení Spolu víceméně odmítlo jakoukoli povolební spolupráci kromě koalice STAN a pirátů?

To mi přijde zvláštní. Mě před volbami všichni tlačili, abych řekl, jestli půjdeme po volbách s ANO. Neodpovídal jsem na to a dnes máme koalici bez ANO i pirátů. Svět, který reprezentují piráti, není podle mě moc veselejší než ten, jaký produkuje Babiš.

Nedokážu si vůbec představit, že ODS bude dělat pirátům minoritního partnera. Ta hra by podle mého neměla být o tom, jestli za každou cenu sedět ve vládě, ale o tom, jak prosadit svou představu.

A pokud to nedokážu, tak ve vládě nemám co dělat. S kým půjdeme do vlády, je věcí našich předsedů, ale průzkumy ukazují, že bude velmi těžké sestavit stabilní vládu.

Byla by podle vás taková katastrofa, kdyby tady ještě Babiš vládl, jak to líčí vaši kolegové?

Já bych Babiše ještě nepodceňoval, protože často dokázal, že v závěru kampaně umí zabrat. Ale myslím si, že Babiš v tuto chvíli nemůže přinést ČR něco nového.

Vstoupil do toho s řadou zajímavých myšlenek, s kterými oslovil i řadu voličů ODS. Například tím, že bude stát řídit efektivněji v modelu firmy. To se mu ale příliš nepovedlo, protože neměl zkušenosti z veřejného života.

Pro mě bylo výborné, že jsem zažil ministerstvo, pak jsem sedm let budoval své firmy a nyní vidím, co jde z firmy do vedení kraje přenést a že ty světy nejsou stejné, a dokážu to rozlišit.

Pan premiér často neobratně prosazuje firemní modely ve státní správě, která na to není nastavená. A jestli to bude katastrofa? ČR přežila už leccos, ale věřím, že ANO už nebude tak při síle, a záleží i na nás, jestli tomu dokážeme postavit hráz.

Co říkáte na Přísahu Roberta Šlachty, byl by to pro ODS partner?

Je smutný pohled, že část národa každé volby hledá spasitele, kterému stačí říct, že všechny zavře. To se stále opakuje. Komunisté říkali, že když zavřou kulaky, tak se všichni budou mít dobře. Pak přišly Věci veřejné, teď pan plukovník Šlachta.

A je smutný pohled na to, že část lidí si myslí, že pokud se někdo zavře, tak se budou mít lépe. Varuji před tím, protože jsem seděl s Věcmi veřejnými ve vládě.

Politika je řemeslo. Německo nebo Rakousko jsou stabilní země proto, že tam strany mají dlouhou historii a lidé respektují to, že politici jsou obyčejní lidé.

A když se jim něco nepovede, podvádí nebo něco ukradnou, tak z politiky odejdou a nikdo neoznačuje celou partaj jako stranu zlodějů. Netvařme se, že je tady 10 milionů čestných lidí, kteří si pokaždé náhodou zvolí 200 poslanců, kteří jsou zoufalci a odpad národa.

Ale asi by poté, co poslední vládu ODS shodil svým zásahem na Úřadu vlády, byl Šlachta dost pikantní partner pro ODS…

To nechci komentovat a ne­umím si to představit. Na druhou stranu se pan plukovník věnuje kampani poctivě a to je mu potřeba přiznat. To k politice patří. Kolegům ve straně říkám: Nefňukejte, že má Babiš 25 procent a my máme polovinu.

Když chceme hrát v NHL, tak musíme vědět, že ostatní bruslí rychle, u mantinelů se strká a hra je tvrdá. Když se tomu neumíme přizpůsobit, tak hrajme kuličky.

Podporoval jste Petra Fialu, když se stal předsedou ODS. Jak jste spokojený s jeho výkonem?

Objížděl jsem s ním regiony a všem jsem říkal, že by měl být předsedou. Paradoxně ti, kteří ho teď plácají po ramenou, tehdy říkali, že to není vhodný kandidát.

Petr Fiala v jednu chvíli ODS extrémně pomohl a vrátil ji do hry. Teď je otázkou, jestli se mu podaří uspět v těchto klíčových volbách, protože řada lidí v ODS čeká, kdy se vrátíme na výsluní.

Máme spolu korektní vztahy, ale jsem člověk, který mu říká i věci, které se mu nelíbí. Straníci mu většinou říkají jen věci, které se mu líbí, ale já nic z Prahy nepotřebuji, žádnou funkci. Petra Fialy si vážím, a proto mu říkám i nepříjemné věci.

Vyhovuje vám i jako lídr do voleb? Často sklízí kritiku, že je nemastný neslaný.

Tím si musí projít každý předseda. Kolegové v ODS by si měli uvědomit, že lidé nevolí jen tak, že si přečtou programy a zamyslí se, který je nejlepší. Lidé volí pudově a lídr musí vzbuzovat důvěru.

Swingovost voličů, že dokážou volit tu jednu stranu, tu druhou, je větší, než si většina politiků připouští. Pudovost volby je potřeba nepodceňovat a je vidět třeba na Babišovi, že lidi dokáže strhnout.

Umí vytvořit emoci, což Fiala příliš nedokáže. Co s tím?

S tím musí ODS pracovat. Emoci jde vytvořit v týmu, je to jako ve firmě. Nelze ji udělat z pěti účetních, musí tam být markeťák, prodejce a taky vizio­nář.

To se mi podařilo u nás v kraji. Souhlasili jsme, že povedu kandidátku, ale pod podmínkou, že si vytvořím tým. Pokud si lídr nechá od straníků nadiktovat do týmu lidi jen proto, že jsou z velkého okresu, tak to nemusí fungovat.

Ale je to demokratičtější?

Ano, ale je otázka, zda to bude fungovat. Můžete si vedle sebe nechat navolit pět šedesátiletých chlapů, anebo řeknete, že do týmu potřebujete i ženu, aby to líp fungovalo i vypadalo.

Když v tom máte takhle jasno, jistě přemýšlíte, že vezmete do ruky i vedení ODS.

Přemýšlím hlavně o tom, jak splnit lidem sliby, které jsme dali v kraji. Baví mě být hejtmanem, jsem rád Jihočech, mám tu rodinu, malého syna. Dělá mi to radost a nepřemýšlím, jak se dostat do vedení ODS.

Působíte jako pragmatický člověk, který s každým důležitým vychází. Proč provokujete prezidenta Zemana a zavíráte si k němu cestu?Teď jste pozval ředitele BIS Koudelku a symbolicky jste ho jmenoval generálem nebo jste napsal na Twitter, když ponižoval moderátorku Primy, že je to ubohý křupan.

Já jsem si řekl, že budu v politice říkat, jen co si myslím. Díky velkému štěstí se mi podařilo vybudovat firmu a takové zázemí, že politiku nepotřebuji k uživení.

Nežiju v tom, že nemohu rozzlobit pana prezidenta, abych mohl přijít na Hrad. Když udělá chlap, co se nedělá, tak je fajn, že mu to někdo řekne. Myslím, že kdybychom museli spolu jednat, tak věřím, že jsme oba političtí profesionálové a dokážeme se spolu bavit.

To nevím. Třeba Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), který o něm řekl, že se namazal jak ruský mužik, to dlouho nezapomněl.

Mou výhodou je, že nechci být ministr a od Hradu nic nechci.

Uspěl jste s firmou OIG Power, která nabízí úložiště pro solární energii. Podle odborníků je ten projekt hodně závislý na spojení s ČEZ. Nakolik je to štěstí, o kterém mluvíte, založeno na tom, že jste byl ministr průmyslu, pod který ČEZ spadá, a na vašich politických kontaktech?

My jsme s naším systémem vyhráli světovou inovační cenu pouze jako jedna ze dvou českých firem v historii. Ještě dříve, než jsme začali spolupracovat s ČEZ. Teď jsme vyhráli výběrové řízení pro maďarskou energetickou firmu MVM.