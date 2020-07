Komunisté dávají Babišovi další podmínky pro toleranci vlády

Zástupci obou stran se podle informací Práva dohodli, že by se v případě vytvoření jediné zdravotní pojišťovny mělo do budoucna postupovat ve dvou krocích. První krok má spočívat ve sloučení Vojenské zdravotní pojišťovny a pojišťovny ministerstva vnitra. Vypracovat návrh postupu dostal za úkol ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Komunisté by také chtěli toleranční patent rozšířit o solární daň, jejíž výše ale zatím není jasná. Spekuluje se o 10 procentech. Vhodnou příležitostí by přitom mohl být zákon o obnovitelných zdrojích, který leží ve Sněmovně. Zástupci obou stran při schůzce debatovali také o možném zavedení tzv. jednotné jízdenky, kterou chtějí komunisté zavést. To v praxi znamená jednu jízdenku, která by platila u všech přepravců.