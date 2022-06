Kraje asistenční centra pro uprchlíky nezavřou, Prahu kritizují

Karlovarský kraj podle hejtmana Petra Kulhánka (za STAN) o uzavření centra n­e­uvažuje, a to minimálně do konce června. „Počty příchozích jsou stále stejné,“ uvedl hejtman s tím, že se jedná řádově o desítky běženců denně. Jihočeský kraj centrum pro uprchlíky v Plané u Českých Budějovic také zatím zavírat nehodlá, změnu chystá jen o víkendech. „O víkendech budeme zavírat a držet pohotovost. I o víkendech musíme počítat s možností nouzového ubytování,“ řekl Právu hejtman Martin Kuba (ODS).

„Myslím, že je třeba se na to dívat s chladnou hlavou. Uzavření centra v této době by ničemu nepomohlo. Lidé sem nejezdí kvůli tomu, že tu máme otevřeno centrum, ale protože potřebují pomoc,“ řekl Právu olomoucký hejtman Josef Suchánek (piráti a STAN).

„Přesouvat procesy, které probíhají v centru pomoci, jinam, to není řešení. Servis pro uprchlíky by stejně musel někdo dělat,“ poznamenal hejtman. „To, že centra někdy ukončí svou činnost, je jasné. To téma visí ve vzduchu. Mělo by však k tomu dojít po nějaké dohodě minimálně v radě Asociace krajů,“ doplnil Suchánek.