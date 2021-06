Komunisté vládu nepodrží

Neznamená to ale automaticky, že budou hlasovat se zbytkem opozice aktivně proti vládě, která by v případě vyslovení nedůvěry 101 hlasy musela podat demisi. „Žádná forma podpory vlády nepřipadá v úvahu,“ prohlásil Grospič po jednání klubu.

Podle něho jde nyní jen o to, jak dát najevo svůj názor, tedy zda odejít ze sálu a hlasování se nezúčastnit, čímž by trojkoalici Spolu, pirátům se Starosty a SPD chyběly hlasy, nebo aktivně hlasovat proti.

S tímto postojem komunistů se nechce smířit šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který ještě s nimi chce jednat o změně. Grospič nevyloučil ani to, že se předseda KSČM Vojtěch Filip ještě do čtvrtka sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Jak ale řekl Babiš Právu, žádnou schůzku již neplánuje. Pokud se komunisté rozhodnou hlasovat pro nedůvěru, pak by na tom ani další schůzka nic nezměnila.