Komunisté slovně nepodporují Babišovu vládu, hlasováním ale ano

Právě komunisté ale minulý týden přestali vládu tolerovat. Podle šéfa strany Vojtěcha Filipa ztratila jejich důvěru. Podle něj by navíc KSČM podpořila hlasování o nedůvěře, pokud by vyvolaly opoziční strany.

Otevíráním obchodů by se pak měla vláda zabývat ve čtvrtek odpoledne, podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) by k tomu mohlo dojít do 3. května.