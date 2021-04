Komunisté mají před víkendem dilema: Filip, nebo nové vedení

Zatím ale není jisté, zda k volbě nového vedení vůbec dojde, nebo jestli ji nechají až na sjezd, který se má sejít po říjnových sněmovních volbách. K jednání se členové ÚV sejdou v obecním domě v sále pro 200 lidí.

Podle Miloslavy Vostré se strany v tomto případě netýkají omezující opatření, protože jde o právnickou osobu.

„Konzultovali jsme to s krajskou hygienou, která nemá námitek. Musíme ale dodržet všechna hygienická pravidla, tedy účastníci, kteří neprodělali covid, musí mít test ne starší sedmi dnů, musíme dodržet odstupy, mít respirátor. K dispozici bude dezinfekce. Nepočítá se s jídlem, každý si musí přinést svačinu,“ řekla Právu Vostrá.

Podle informací Práva bude scénář následující: někdo navrhne okamžitou výměnu vedení a účastníci jednání rozhodnou, zda se bude nové vedení rovnou volit. V takovém případě se Vojtěch Filip i místopředsedové svých funkcí vzdají.

Osm zájemců o post předsedy

Ve hře je ale i možnost, že by výbor pouze potvrdil říjnové usnesení výkonného výboru, podle kterého je současné vedení v čele s Filipem pověřeno řízením až do sjezdu. V takovém případě by se volba v sobotu nekonala.

„Jsem připraven na jakékoli rozhodnutí. Budu trvat na tom, co jsem již oznámil, že dávám svou funkci k dispozici. Určitě to nenechám dojít tak daleko, že bych byl odvoláván,“ řekl Právu Filip.

O předsednické křeslo usiluje osm kandidátů. Vedle europoslankyně Kateřiny Konečné jsou to Josef Skála, poslanci Leo Luzar, Miloslava Vostrá a Hana Aulická Jírovcová, bývalý poslanec Jan Klán, předseda městského výboru v Brně Martin Říha a Jan Zámarský z bruntálské organizace.

Kandidatura poslanců Stanislava Grospiče a Zdeňka Ondráčka není jistá. Grospič se o funkci chce ucházet jen na stranickém sjezdu a Ondráček se zatím nevyjádřil. Podle informací Práva se do Nymburka ani nechystá, protože jeho královéhradecká krajská organizace nedoporučila, aby se výbor během pandemie vůbec scházel.

Na místopředsedy se sešlo minimálně osmnáct nominací. Jak řekl Právu Luzar, KSČM potřebuje novou krev. „Uvědomuji si, že do voleb potřebujeme zaujmout nové voliče, protože preference i prohrané krajské volby jsou pro nás určitým mementem, a nové tváře nám mohou dát novou šanci,“ řekl Právu.

Podobného názoru je i bývalý místopředseda strany Jiří Dolejš, podle kterého je tlak na výměnu v čele partaje velký. „Myslím, že nová tvář by mohla trochu přilákat voliče, ale jde o to, jak a které,“ podotkl.

Místopředsedkyně Konečná: Skončím

Jisté je zatím to, že po sobotě skončí ve funkci místopředsedkyně partaje Konečná. „V případě, že by se členové ÚV rozhodli neřešit změnu vedení a ponechat to až na sjezd, pak má rezignace na post místopředsedkyně ve stávajícím vedení platí,“ sdělila Právu.

Konečná má přitom podle některých členů KSČM šance na úspěch. Zároveň ale připouštějí, že jejím handicapem je to, že chce dokončit svůj mandát europoslankyně v Bruselu. Ten jí ale vyprší až za tři roky.

Podle Filipa by případné nové vedení stranu řídilo do podzimního sjezdu, kde by se jeho delegáti museli dohodnout, zda toto vedení ponechají, nebo zda zvolí nové.

Ústřední výbor bude muset rozlousknout také kandidátky pro říjnové volby. Jak řekl Filip, většina je bezproblémová.