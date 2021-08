Koalici Pirátů a STAN padají preference. Chystají změnu v kampani

Do sněmovních voleb, které se uskuteční 8. a 9. října, zbývají přibližně dva měsíce. Od března předvolebním průzkumům vévodila koalice Pirátů a Starostů s 27,5 procenty. Vítězství jim některé agentury připisovaly ještě v červnu, od té doby ale preference koaličního uskupení klesají a podle nově zveřejněného průzkumu agentury Median nyní PirSTAN drží až třetí místo s 20 procenty. Postupně je předběhlo vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše i koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL).

Propad preferenci začal nedlouho poté, co koalice v polovině května představila obsáhlý program do letošních voleb s názvem „Vraťme zemi budoucnost”. Dosavadní kampaň se však má v blízké době měnit.

V červenci do emailových schránek členů partají dorazil od místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové a volebního manažera Štěpána Štrébla dopis, aby pomohli vybrat tři hlavní témata, která budou primárně diskutovat s voliči při výjezdech za nimi.

Podle Richterové je program velmi obsáhlý, voliči si v něm najdou, co potřebují. Nový dokument týkající se programových priorit ho nemá nahradit.

„Nyní nastane přelom ve vedení kampaně - končí pravidelná jednání Sněmovny a nastává čas vyrazit ještě ve větší míře do ulic, mluvit s lidmi a vysvětlovat. Jeho cílem (dokumentu pozn. red.) je napomoci komunikaci naší „hlavní nabídky”,” vysvětlují dál pisatelé dopisu. Adresáti se mohou vyjádřit do 18. července.

Otázkou zůstává, zda koalice k této změně přistupuje právě kvůli klesajícím preferencím, a jedná se o tah, kterým chce získat zpět ztracené potenciální voliče, nebo je to součástí změny scénáře při vstupu do ostré fáze kampaně před rychle se blížícími se volbami. Mobil Richterové byl ve čtvrtek dopoledne nedostupný, předseda Pirátů Ivan Bartoš na dotazy zaslané sms zprávou do vydání textu nereagoval.