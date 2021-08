Koalice Spolu slibuje 40 000 nových bytů ročně

Jako příklad Hladík uvedl desetimilionovou hypotéku, u které by mohla půjčka činit milion, přičemž po narození tří dětí by stát mohl celou částku, kterou půjčil, rodině odpustit.

K vyšší dostupnosti bydlení by pak měla přispět i nabídka typizovaných projektů. „Ty by měly vzejít z architektonických soutěží a obcím či družstvům nabídnout návrhy s už hotovými posudky, například hasičů či statiků,“ přiblížil místopředseda ODS Martin Kupka .

To, že dostupnost bydlení v příštích letech zlepší, slibují lídři většiny stran. Piráti kritizují fungování stavebních úřadů a chtějí další úpravu stavebního zákona, která by situaci zlepšila.

S náměty k rozvoji sociálního bydlení, tedy takového, které by bylo pro sociálně slabší lidi dostupné, přichází už delší dobu ČSSD. Ta v první řadě hodlá prosadit už předložený zákon o veřejně prospěšných bytových společnostech. „Díky tomu mohou nové byty zlevnit až o 30 procent. Zejména však tento model umožní během dvou až tří let od nabytí účinnosti zákona stavět 12 až 15 tisíc bytů ročně,“ sdělila Právu mluvčí ČSSD Eva Gregorová.

Sociální demokraté by také zřídili Státní bytový fond, který by pořizoval byty a pronajímal je za příznivé ceny například seniorům, samoživitelkám, hendikepovaným, mladým rodinám s dětmi nebo i státním zaměstnancům. U nájemních smluv na dobu neurčitou by ČSSD snížila maximální míru možného navýšení nájmu z 20 procent na 15 procent za období tří let a stejné omezení by zavedla i u nájemních smluv na dobu určitou.