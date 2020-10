Dodržujte opatření, jinak přitvrdíme, hrozí Prymula

V úterý bude plán dalšího postupu probírat vládní rada pro zdravotní rizika. V pátek chce Prymula představit souhrn opatření pro jednotlivé scénáře postupu šíření epidemie. Další opatření by podle něho mohlo ministerstvo zdravotnictví vyhlásit zhruba za deset dní.

V pátek se mají aktuální opatření přehodnotit. „Nedojde ale k dalším výraznějším opatřením. Pokud by ale nadále docházelo k takovým přírůstům, následující pátek by musela být zavedena opatření výrazná,“ upřesnil Prymula.

Zároveň ale zatím nepředpokládá, že by se muselo nutně sahat k těm nejtvrdším opatřením. Mezi ně patří například úplný lockdown. „Jako v Izraeli,” přiblížil ministr. Záležet tak podle něho bude na každém občanovi, jak bude opatření dodržovat.

Prymula kromě toho také uvedl, že vláda rozhodla o uvolnění 152 milionů korun na nákup vakcín proti koronaviru nasmlouvaných Evropskou unií. „Za to koupíme 3,5 milionu dávek, které vystačí pro 1,5 milionu lidí,“ sdělil Prymula. Deset procent z nasmlouvaných dávek by mohlo do tuzemska dorazit před koncem roku.