Kardiaci jsou chřipkou ohroženi na životě až 30krát víc, říká kardiolog Neužil

Onemocní-li kardiak chřipkou, průběh jeho stonání je obtížnější. Dochází-li k městnání tekutiny v plicích, ztěžuje to eliminaci plicního zánětu. Ve srovnání se zdravým člověkem je kardiak chřipkou ohrožen na životě až 30x více. Navíc mu hrozí až 2x větší riziko infarktu myokardu ještě týdny poté, co prodělá chřipkové onemocnění.

Při náhle vzniklé a nesnesitelné bolesti na hrudi je nutné nečekat a volat rychlou záchrannou službu. Je to cesta k záchraně života. Lidé, kteří mají srdeční obtíže, tedy zvláště ti s chronickou anginou pectoris, srdečním selháváním a špatně kontrolovaným vysokým krevním tlakem, by na sebe v mrazech měli být zvláště opatrní, venku pobývat co nejkratší dobu a omezit větší fyzickou námahu na minimum.

Může být tupá a svíravá, může vyzařovat do ramene a končetin, nejčastěji vlevo, ale může mít i naprosto nezvyklou lokalizaci, například mezi lopatkami. Bolest může zasáhnout i bradu a dolní čelist. Obvykle se nemocný zpotí, nemůže dýchat, jde o pocit, jako by na hrudníku leželo něco těžkého, může mít i pocit na zvracení. Pokud tyto příznaky a popsaná bolest neustávají ani po 15 až 20 minutách, je nutné záchranku volat, protože uvedené příznaky mohou být projevem infarktu myokardu nebo i jiné život ohrožující situace. Při infarktu vždy rozhoduje čas.

Co se cholesterolu týče, jde o to, zda nemocný má již průkaz jeho zvýšení, či nikoliv. Pokud je nemocný již s hypercholesterolémií léčen, měl by být interval měření minimálně jednou až dvakrát do roka – záleží na stavu a zahájení léčby.

U nemocných s vysokým krevním tlakem je důležité, aby si nemocný měřil tlak sám doma, protože tím omezí vliv syndromu „bílého pláště“ při měření tlaku u lékaře, kdy dochází většinou k falešně zvýšeným hodnotám.