Vláda rozhodla. Karanténa na pět dnů a testy pro všechny zaměstnance

Chlíbek: Karanténa by se měla zkrátit na pět dní. Čekáme rychlou vlnu

Důvodem ke zkrácení karantén byla podle dřívějších vyjádření členů vlády mimo jiné obava, že by kvůli velkému množství nakažených a lidí v karanténě mohli chybět pracovníci v klíčových oblastech ekonomiky.

„A pokud bude test pozitivní, odchází následně pracovník do karantény, a to na pět pracovních dnů,” doplnil. Plošné testování bude trvat dva nebo tři týdny. Záležet bude na vývoji varianty omikron. „Maximálně to bude platit ale tři týdny,” zdůraznil Válek.