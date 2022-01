Kandidátka na šéfku Pirátů: Jsem přesvědčením komunistka

Doležela v září zajímaly její politické názory. „Několikrát jsem narazil na to, že jsi zastánkyní komunismu – v tom nebolševickém, nestalinistickém pojetí. Moc nechápu, co to konkrétně znamená, tak bych si pod tím rád představil něco konkrétního. Co to tedy konkrétně znamená a jakou roli v tom hraje Tvůj názor na kapitalismus. Jak to jde dohromady s Pirátskou stranou,“ ptal se na fóru.